Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Артиста цирка Юрия Куклачева выписали из больницы, сообщает Агентство "Москва".

По словам администратора Театра кошек Юрия Куклачева Инги Герасимовой, с артистом все в порядке, предстоит процесс реабилитации.

В середине апреля Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта, который проходил в "Вегас Сити Холле". Причиной оказались жалобы на сердце.

Артисту провели операцию после обширного инфаркта и оставили в реанимации. В ходе хирургического вмешательства дрессировщику установили пять стентов. Через несколько дней Куклачева перевели в обычную палату.

Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказывал, что морально его отец "полон сил", однако физически еще слаб. Он отметил, что дрессировщик постепенно идет на поправку.