14 мая, 11:13Культура
Юрия Куклачева выписали из больницы
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Артиста цирка Юрия Куклачева выписали из больницы, сообщает Агентство "Москва".
По словам администратора Театра кошек Юрия Куклачева Инги Герасимовой, с артистом все в порядке, предстоит процесс реабилитации.
В середине апреля Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта, который проходил в "Вегас Сити Холле". Причиной оказались жалобы на сердце.
Артисту провели операцию после обширного инфаркта и оставили в реанимации. В ходе хирургического вмешательства дрессировщику установили пять стентов. Через несколько дней Куклачева перевели в обычную палату.
Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказывал, что морально его отец "полон сил", однако физически еще слаб. Он отметил, что дрессировщик постепенно идет на поправку.
Перенесшего инфаркт Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая