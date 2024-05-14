Захарова сравнила Байдена с обманутым мошенниками с Украины стариком

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила президента США Джо Байдена с доверчивым старым человеком, который оказался обманут украинскими мошенниками на миллиарды долларов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Пожилой мужчина из Вашингтона за 2024 год перевел мошенникам с Украины 61 миллиард долларов", – высказалась дипломат.

Такое высказывание стало ироничным комментарием представителя российского МИД по поводу политики Штатов в отношении выделения Киеву финансовой помощи.

Также Захарова заявила, что НАТО использует Украину в собственных антироссийских интересах. Дипломат подчеркнула, что в Альянсе никто не думает о будущем страны. Так она высказалась в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, по словам которого Украину в случае ее поражения будет бессмысленно восстанавливать.

Ранее стало известно, что Штаты работают над поиском возможности ускорить темпы поставок оружия Украине. Информацией об этом поделился помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако политик отказался от утверждений о том, что передача пакетов помощи будет осуществляться еженедельно.