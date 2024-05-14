Психолог Ковалева расскажет столичным школьникам, как сдать ЕГЭ без стресса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Психолог-мотиватор, специалист по общению с детьми и личностному росту Ирина Ковалева расскажет московским выпускникам и их родителям, как преодолеть тревогу и волнение перед экзаменами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

Эксперт проведет встречу "ОГЭ, ЕГЭ и другие приключения школьника. Как жить в стрессовый период" 14 мая в Московском дворце пионеров. Ковалева и стендап-комик Андрей Бебуришвили поделятся лайфхаками по успешному эмоциональному настрою для сдачи экзаменов.

Психолог перечислит основные признаки стресса и объяснит алгоритм действий при панике. Ковалева расскажет, как можно структурировать мысли во время тревоги. Спикеры также обсудят роль поддержки семьи и друзей в экзаменационный период. В конце встречи все желающие получат индивидуальную консультацию специалистов Городского психолого-педагогического центра.

Лекцию организовал департамент образования и науки Москвы. Принять участие можно очно и в онлайн-формате. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Запись встречи разместят на портале "Школа.Москва" и в группе департамента в социальной сети "ВКонтакте".

В свою очередь, семейный психолог Инна Карась поделилась шестью способами, как успокоить нервы перед ЕГЭ. Специалист порекомендовала не злоупотреблять успокоительными. Большое количество этих медикаментов может привести к сонливости и заторможенности. Психолог подчеркнула, что важно спать и бодрствовать в строгом режиме. Необходимо распланировать день, уделив время на повторение материала, отдых, полноценное питание и восьмичасовой сон, который поможет переработать материал.

Карась советует не пить кофе и другие бодрящие напитки утром перед экзаменом. Она порекомендовала сделать завтрак легким и полезным, так как сверхвозбуждение или чувство тяжести в теле помешают сконцентрироваться на экзамене. По словам психолога, стоит заранее изучить несколько техник здорового дыхания. Речь идет о "дыхании животом" и задержке дыхания в пропорциях 1:1:1. Также можно обратиться за поддержкой к родственникам и друзьям.

"У них наверняка есть веселые истории, связанные с учебными тестами", – цитирует "Газета.ру" Карась.

Кроме того, детский психолог Наталья Наумова рассказала родителям, как правильно настроить ребенка на успешную сдачу ЕГЭ. Она считает, что школьник должен чувствовать уверенность в своих силах и следить за своим психологическим состоянием.

По словам эксперта, детям важно помнить, что неудачные результаты ЕГЭ – это не конец света, есть шанс повторных пересдач. Если родители видят, что ребенок не справляется, необходимо обратиться к неврологу пишет News.ru.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов не только в текущем, но и в следующих учебных годах. Это поручение президента РФ, поэтому появилось соответствующее право, напомнил он.