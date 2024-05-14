Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

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Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам", – заявил он.

По словам главы Белгородской области, горожанам нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами – коридоре, ванне, туалете или кладовой. Если житель находится на улице, то ему требуется спуститься в укрытие или иное безопасное место, предупредил Гладков.

Ранним утром 14 мая в городе уже запускали сирену ракетной опасности из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, при ударе пострадала одна женщина.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь 14-го числа российские силы ПВО сбили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire.

