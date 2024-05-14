Адвокат Данильченко: суд может заставить обеспеченного отца платить алименты

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Алименты на ребенка с отца-неплательщика можно взыскать через суд. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Викторию Данильченко.

Эксперт уточнила, что в случае, если мать обращается в инстанцию только с просьбой принудить отца детей к переводу денежных средств на их содержание, ей необходимо направиться к мировому судье по месту жительства должника.

Также специалист отметила, что при несогласии мужчины исполнять приказ или выяснении других обстоятельств, способных помешать обращению в порядке приказного производства, матери нужно будет обратиться в суд с иском. По словам адвоката, после того, как он будет подан, женщина примет участие в судебном разбирательстве. Затем инстанция вынесет свое решение или выдаст ей исполнительный лист.

"Далее с судебным приказом или исполнительным листом мать обращается в службу судебных приставов. И здесь уже начинается работа судебного пристава. Чтобы разрешить проблему неуплаты алиментов, в федеральном законе об исполнительном производстве закреплены меры воздействия приставов на должников", – подчеркнула Данильченко.

Ранее Госдума приняла правительственный закон об открытом реестре неплательщиков алиментов. В соответствии с данными Минюста, в список должников могут попасть около 144 тысяч россиян обоих полов. Те родители, которых внесут в реестр, будут числиться в нем до того момента, пока не выплатят долги.

