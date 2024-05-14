14 мая, 10:37Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил о желании остаться на посту после выборов 2025 года
Фото: 123RF/cylonphoto
Немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что желает остаться на занимаемой должности после выборов 2025 года. Об этом пишет Stern.
Также политик заверил, что в ближайшее время правящей в Германии коалиции не грозит распад на почве внутренних разногласий.
В начале года СМИ предрекали Шольцу досрочную отставку. Говорилось о двух причинах: общее снижение действий правительства, а также скандал с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком. Последний, как утверждалось, может быть связан с российской разведкой и, предположительно, уехал в РФ.