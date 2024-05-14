Канцлер ФРГ Шольц заявил о желании остаться на посту после выборов 2025 года

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Немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что желает остаться на занимаемой должности после выборов 2025 года. Об этом пишет Stern.

Также политик заверил, что в ближайшее время правящей в Германии коалиции не грозит распад на почве внутренних разногласий.

В начале года СМИ предрекали Шольцу досрочную отставку. Говорилось о двух причинах: общее снижение действий правительства, а также скандал с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком. Последний, как утверждалось, может быть связан с российской разведкой и, предположительно, уехал в РФ.