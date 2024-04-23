Депутат Драпеко: РФ не будет возражать, если Шольц начнет цитировать Толстого

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Немецкий философ Иммануил Кант принадлежит всему миру точно так же, как Лев Толстой или Федор Достоевский, поэтому если канцлер ФРГ Олаф Шольц решит процитировать российских писателей, то Москва не будет возражать. Такое заявление сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает RT.

Ранее Владимир Путин во время приветствия участников и гостей Международного Кантовского конгресса указал на неугасающий интерес к личности мыслителя и его трудам. Позже во время выступления в Берлинско-Бранденбургской академии наук Шольц отметил, что у российского президента нет ни одного основания ссылаться на Канта. По его мнению, власти РФ стремятся "любой ценой присвоить Канта и его работы", хотя представления немецкого мыслителя о мире не соответствуют российской позиции по Украине.

Драпеко, в свою очередь, назвала Канта российским трофеем.

"То, что его могила и место его работы оказались на территории Российской Федерации, – это улыбка истории", – уточнила она.

Член Общественной палаты РФ Никита Данюк назвал высказывание Шольца показателем "недалекого ума", а также проявлением деградации политических элит, которая наблюдается на Западе.

"Естественно, никто приватизировать и русифицировать Канта не собирался. В том-то и дело, что заявление президента, в котором содержится отсылка к Канту, говорит о том, что мы воспринимаем европейскую культуру, собственно, и российскую культуру как часть общей мировой культуры. И не намерены в зависимости от политической конъюнктуры переписывать прошлое, пытаться не упоминать немецких философов и так далее", – добавил дипломат.

Ранее Путин заявил, что в трагические и тяжелые моменты культура может придать гражданам РФ силы. По его словам, культура создает духовный каркас народа, поддерживает его идентичность, поэтому она играет большую роль.

