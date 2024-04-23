Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта

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Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Welt.

Выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия философа, канцлер отметил, что у российского президента нет ни одного основания ссылаться на Канта. По словам Шольца, власти России стремятся "любой ценой присвоить Канта и его работы", хотя представления немецкого мыслителя о мире не соответствуют российской позиции по Украине.

Накануне, в день рождения Канта, Путин обратился с приветствием к участникам и гостям Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии", отметив, что проведение этого форума говорит о неугасающем интересе к личности мыслителя и его философским трудам.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант причастен к мировому хаосу и конфликту на Украине. По мнению Алиханова, Кант в своей философии отрезал немецкую волю от высших ценностей. Это привело к созданию социально-культурной ситуации, при которой западные страны нарушают все договоренности.