Песков заявил об опасности для Калининграда из-за милитаристских сообщений в Прибалтике

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Для Калининграда существует стратегическая опасность, поскольку в соседней Прибалтике наблюдаются милитаристские заявления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опасность, безусловно, присутствует… опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе – соседняя Прибалтика и так далее", – сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на русофобские настроения в странах Прибалтики. Более того, они, по словам Пескова, притягивают на свои территории все больше военнослужащих, военных объектов и техники.

В связи с этим, заявил пресс-секретарь президента, у РФ появляется необходимость принять дополнительные меры безопасности для защиты своей территории.

До этого Песков заявил, что поездка Путина в Калининград не является сигналом для стран НАТО. По его словам, это обычная работа в рамках посещения регионов.

