Песков заявил, что безопасность Путина при полете в Калининград полностью обеспечена

Фото: kremlin.ru

Специалисты делают все необходимое для обеспечения безопасности Владимира Путина во время полета в Калининград. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю главы государства задали вопрос, принимают ли власти какие-либо дополнительные меры безопасности при полете Путина. Песков на это сказал, что они принимаются всегда.

"Конечно, принимались меры и в этот раз. Сделано все, что должно для обеспечения безопасности главы государства (во время его полета в Калининград. – Прим. ред.)", – указал Песков.

10 января российский лидер впервые посетил Чукотку. В новом году этот визит стал первой региональной поездкой Путина. Песков позже указал, что после приезда президента в регион можно считать, что он видел всю Россию.