Путин посетил тепличный комплекс Макатровых на Чукотке

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Владимир Путин посетил на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых, расположенный в городе Анадырь, сообщает ТАСС.

Речь идет о комплексе, который с 2017 года является резидентом территории опережающего развития "Чукотка". На его территории выращивают огурцы, зелень, а также цветы для городских клумб.

10 января Владимир Путин прилетел с рабочим визитом на Чукотку. Это первая поездка главы государства в данный регион за всю историю работы на посту президента России. Кроме того, в новом году этот визит также стал первой региональной поездкой Путина.

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