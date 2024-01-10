Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 09:14

Политика

Путин впервые прилетел на Чукотку

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прилетел с рабочим визитом на Чукотку. Это первая поездка главы государства в данный регион за всю историю работы Путина на посту президента России.

Кроме того, в новом году этот визит также стал первой региональной поездкой Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поездки в российские регионы у президента России пока не запланированы. По его словам, они могут начаться после новогодних каникул. Также он уточнил, что эти командировки нельзя назвать предвыборными.

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации после поездки в Донбасс

Читайте также

властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика