Путин впервые прилетел на Чукотку

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Владимир Путин прилетел с рабочим визитом на Чукотку. Это первая поездка главы государства в данный регион за всю историю работы Путина на посту президента России.

Кроме того, в новом году этот визит также стал первой региональной поездкой Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поездки в российские регионы у президента России пока не запланированы. По его словам, они могут начаться после новогодних каникул. Также он уточнил, что эти командировки нельзя назвать предвыборными.



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