Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных стран – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом и Рождеством глав недружественных стран. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что глава государства, вероятно, сделает небольшую паузу в работе на праздниках.

"Полностью он никогда не использует каникулы", – добавил Песков.

Поездки в российские регионы пока не запланированы у президента РФ, подчеркнул официальный представитель Кремля. Но, по его словам, они могут начаться после новогодних каникул. Также он уточнил, что эти командировки нельзя назвать предвыборными.

"Поскольку он действующий глава государства, у него все они рабочие, все в рамках рабочего графика", – заключил Песков.

Ранее Путин, отвечая на вопрос, как он отметит Новый год, сообщил, что планирует провести праздник в кругу близких людей. При этом подарки для близких президент, по его словам, еще не подготовил. Путин поделился, что в магазине пока не был, однако для родных людей планирует сделать что-то приятное.

