Путин перемещался по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник"

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Владимир Путин выбрал для передвижения по Анадырю снегоболотоход "Хищник", который производится в Тобольском районе Тюменской области, сообщает РИА Новости.

Известно, что внедорожники собирают на двух площадках.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассказывая о своих впечатлениях от езды на "Хищнике", рекомендовал производителям снегоболотохода довести машину до ума.

10 января президент впервые за всю историю работы на посту главы государства прибыл на Чукотку с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых, расположенный в городе Анадыре.