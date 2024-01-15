Песков назвал позором высылки пенсионеров из стран Балтии

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Высылки пенсионеров из стран Балтии являются позором, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства отреагировал на решение Латвии выдворить из республики россиянина Бориса Каткова.

"Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором", – высказался он.

Ранее власти Латвии решили, что Катков угрожает нацбезопасности республики, и выдворили его из страны. Россиянин рассказал, что в настоящее время в Латвии происходит "настоящий геноцид" против российских пенсионеров.

Он уточнил, что гражданам РФ необходимо сдать экзамен, чтобы остаться в стране. По его словам, россиян проверяют не только на знание латышского языка, но и задают вопросы про отношение к Крыму, а также поднимают другие политические темы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Латвии в отношении Каткова носит провокационный характер. По мнению дипломата, этот поступок является "абсолютно циничным", а также нарушает принцип неразделения семьи.



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