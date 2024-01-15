Высланный из Латвии россиянин рассказал, как в Риге относятся к пенсионерам из РФ

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Власти Латвии устроили "настоящий геноцид" против российских пенсионеров, которые проживают в стране. Об этом РИА Новости заявил высланный из республики Борис Катков, который возглавлял в Риге ассоциацию помощи гражданам РФ.

По его словам, в организации они консультировали людей и советовали, как ответить, чтобы не быть высланным из страны. Из-за неправильного ответа, считает он, человек не сможет сдать экзамен и подлежит депортации.

"Геноцид настоящий. Почему? Потому что, кто не сдал экзамены – лишили медицины и закрыли счета. Пенсии лишили. Все, не на что существовать", – рассказал Катков.

Он добавил, что в возглавляемую им ассоциацию приходило много российских пенсионеров, которых, кроме экзамена на знание латышского языка, заставляют отвечать на вопросы про отношение к Крыму либо той или иной ситуации. Если ответить неправильно, человека лишат вида на жительство, уточнил собеседник агентства.

По мнению Каткова, целью подобного поведения латышских властей является создание таких условий жизни, чтобы люди сами покидали республику.

"Как уехать, когда у них дети, внуки. Как у меня. Семья. Дети, внуки, правнуки. Ничего. Никакой реакции этих европейских политиков", – рассказал он.

По решению МВД Латвии, Катков признан угрозой нацбезопаности, в связи с чем его выслали из страны с бессрочным запретом на возвращение. Как пишет агентство, ведомство не привело аргументов, которые бы подтвердили "виновность" 82-летнего пенсионера.

Катков уже прибыл в Калининград. Его встретили в аэропорту сотрудники Балтийского федерального университета, в котором пенсионер работал с 2008 года. В пресс-службе учебного заведения указали, что мужчине окажут необходимую поддержку, в том числе обеспечат жильем.

На депортацию российского пенсионера отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что решение латвийских властей носит провокационный и политический характер. По мнению дипломата, этот поступок является "абсолютно циничным", а также нарушает принцип неразделения семьи.

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