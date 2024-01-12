РФ жестко и болезненно ответит на конфискацию Дома Москвы в Латвии – МИД

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Россия жестко и крайне болезненно ответит на решение Латвии передать Дом Москвы в Риге в собственность государства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва квалифицирует действия Риги как рейдерство и воровство в государственном масштабе. Она отметила, что вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство страны.

"Мы говорили о том, что это попирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", – заключила дипломат.

21 декабря 2023 года представители латвийских спецслужб ворвались в здание КДЦ "Дом Москвы" в Риге. У сотрудников учреждения отобрали средства связи, начали проводить допросы. Кроме того, на входе в здание установили "пост охраны", а в помещениях начали делать опись имущества и компьютерной техники.

Вслед за этим стало известно, что в местном Сейме в ускоренном порядке проходит закон об экспроприации центра, который является собственностью правительства Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила инцидент как "акт государственного бандитизма" со стороны властей Латвии. Также она пообещала, что МИД даст зеркальный ответ.

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