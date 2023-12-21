Захарова заявила, что РФ ответит на рейдерский захват КДЦ "Дом Москвы" в Риге

Фото: телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"

Россия ответит на рейдерский захват культурно-делового центра (КДЦ) "Дом Москвы" в Риге спецслужбами Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

По данным посольства РФ в Латвии, 21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание КДЦ "Дом Москвы" в Риге. У сотрудников учреждения отобрали средства связи, начали проводить допросы. Кроме того, на входе в здание установили "пост охраны", а в помещениях начали делать опись имущества и компьютерной техники, добавили там.

Как отметил МИД России, вместе с этим в Сейме Латвии в ускоренном порядке проходит законопроект об экспроприации КЦД "Дом Москвы", который является собственностью столичного правительства.

По словам Захаровой, такое вторжение нельзя оценить иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны властей Латвии. Она добавила, что российские дипломаты сделают соответствующие выводы, кроме того, последуют ответные шаги.

Ранее Владимир Путин напомнил, что в Латвии большая доля русскоязычного населения. В связи с этим он сказал, что если власти будут "по-свински" обращаться с людьми, которые хотели жить в той или иной стране, то в результате сами столкнутся со "свинством" внутри своих государств.

Президент РФ добавил, что русофобия в странах Прибалтики была еще до начала проведения спецоперации на Украине. А сейчас ей воспользовались, чтобы решить внутриполитические задачи, заключил он.

В Латвии анонсировали депортацию почти 4 тыс россиян