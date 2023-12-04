Путин предостерег страны от "свинства" в отношении русского населения

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

"Счастье не придет в дом" стран, которые допускают русофобскую политику. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с членами СПЧ.

Президент напомнил о большой доле русскоязычного населения в Латвии. По его мнению, если власти будут "по-свински" обращаться с людьми, которые хотели жить в той или иной стране, то в итоге сами столкнутся со "свинством" внутри своих стран.

Российский лидер отметил, что русофобия в странах Прибалтики существовала еще до СВО. Сейчас же ей воспользовались, чтобы решить внутриполитические задачи, заявил он.

"Что такое русофобия – это мы знаем, мы давно с этим столкнулись", – подчеркнул президент РФ.

Отмечается, что желание государства, чтобы люди, которые проживают на его территории, с уважением относились к культуре, традициям, языку, абсолютно законное.

Ранее глава государства обратил внимание, что международные структуры стали проявлять русофобию. Он сделал акцент на том, что ситуация в Донбассе является подтверждением этому, когда в течение восьми лет институты показали свою беспомощность, игнорируя события в регионе. Кроме того, президент уверен, что эти структуры даже поощряют русофобию.

До этого Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию под предлогом "деколонизации". По его словам, ему не нужна такая большая и многонациональная страна, как РФ, ведь в логику "западных расистов и колонизаторов" не вписывается многообразие и единство культур, традиций и народов страны.

Путин заявил, что Россия не предаст выбор людей на освобожденных территориях