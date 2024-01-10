Тысячи россиян оказались на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок

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На грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок оказались несколько тысяч россиян, сообщил временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков в эфире Первого канала.

По его словам, дела с соблюдением прав российских граждан, которые проживают в Латвии, сейчас обстоят крайне остро.

"Местная миграционная служба в массовом порядке приступила к аннулированию постоянных видов на жительство у россиян, которые не успели в срок выполнить требования абсолютно антигуманных и дискриминационных, на наш взгляд, поправок к миграционному закону страны", – пояснил дипломат.

Ранее СМИ писали, что власти Латвии могут депортировать 1 213 россиян, которые не подали документы на вид на жительство к указанному сроку. Россияне должны были подать бумаги до 30 ноября 2023 года.

Окончательное число подлежащих россиян высылке будет еще уточняться. Между тем разрешения на постоянное проживание в Латвии перестанут действовать с 3 января 2024 года для тех граждан РФ, которых касаются изменения в законе об иммиграции, а также тех, кто не запросил статус долгосрочного резидента Евросоюза.

По данным латвийских СМИ на октябрь 2023 года, власти Латвии предупредили 3 255 россиян о том, что их могут выслать из страны. У них истекал срок вида на жительство, так как они не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Некоторых граждан РФ могут выслать также за незнание латышского языка, экзамен по которому они должны были сдать.

Заявление на аттестацию для оценки знания языка подали 13 147 россиян, однако фактически присутствовали на нем лишь 11,3 тысячи человек. С первого раза экзамен сдали 39% граждан, а на пересдачу отправилось свыше 6,5 тысячи человек.

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