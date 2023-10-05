Более 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян уведомили о возможной высылке

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Более 3,2 тысячи россиян, проживающих в Латвии, были предупреждены властями о том, что их могут в ближайшее время выслать из страны. Об этом сообщил портал Rus.lsm.lv.

Уточняется, что управление по делам гражданства и миграции направило 3 255 писем гражданам России, где сказано, что у них истекает срок вида на жительство, поскольку они не подали документы на выдачу им статуса постоянного жителя Евросоюза (ЕС).

Также в письме у некоторых россиян говорится, что их могут выслать из страны за незнание государственного латышского языка, экзамен по которому они должны были сдать.

Заявление на аттестацию для оценки знания языка подали 13 147 россиян, однако фактически присутствовали на нем лишь 11,3 тысячи человек. С первого раза экзамен сдали 39% граждан, а на пересдачу отправилось свыше 6,5 тысячи человек.

9 марта Россия ввела санкции в отношении 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, которые наиболее враждебно настроены к российской стороне. Этот шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России.

Подпавшие под санкции люди имеют отношение к развернутой властями указанных государств кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям. Кроме того, они связаны с гонениями русскоязычного населения, с переписыванием истории, а также героизацией нацизма, считают в МИД.



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