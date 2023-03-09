РФ внесла в стоп-лист 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Россия ввела санкции в отношении 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, которые наиболее враждебно настроены к российской стороне. Об этом информирует сайт министерства иностранных дел РФ.

"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений", – заявили в МИД РФ.

По информации российского ведомства, подпавшие под санкции люди имеют отношение к развернутой властями указанных государств кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям. Кроме того, они связаны с гонениями русскоязычного населения, с переписыванием истории, а также героизацией нацизма, считают в МИД.

В прошлом году стало известно, что эстонские власти разрешили снос советских монументов, включенных в реестр культурных ценностей. По словам главы Минюста Леи Данилсон-Ярг, трудность возникла с объектами, которые были взяты под охрану страны. В связи с этим они должны быть удалены из списка подлежащих охране.

До этого СК России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Риге. В ведомстве заявили, что подобные манипуляции направлены против интересов российской стороны в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР во время ВОВ.

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