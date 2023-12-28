МИД РФ пообещал ответить на инциденты с "Домами Москвы" в Прибалтике

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская сторона даст зеркальный ответ на инциденты с "Домами Москвы" в Прибалтике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью автору проекта RT "Своих не бросаем" Марии Бутиной.

Журналистка выразила надежду на то, что Москва ответит на рейдерский захват культурно-делового центра.

"Не надо надеяться, надо знать. Так и будет. Зеркально, симметрично", – подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что Россия в межведомственном формате разрабатывает наиболее эффективные для себя способы того, как реагировать на подобное.

21 декабря латвийские спецслужбы ворвались в здание КДЦ "Дом Москвы" в Риге. У работников отобрали средства связи, начали проводить допросы. На входе в здание установили "пост охраны", а в помещениях провели опись имущества и компьютерной техники, рассказали в посольстве РФ в Латвии.

Захарова, комментируя этот инцидент, пообещала, что российская сторона ответит на подобные действия. По данным МИД РФ, в Сейме Латвии в оперативном порядке изучается инициатива об экспроприации КЦД "Дом Москвы". Учреждение, подчеркнули в ведомстве, является собственностью столичного правительства.

В прошлом году стало известно, что власти Литвы решили снести "Дом Москвы" в Вильнюсе. Суд наложил на культурно-деловой центр штраф в размере 300 евро, который начисляется за каждый день просрочки исполнения постановления суда. Ситуацией возмутились в российском посольстве.

В Латвии анонсировали депортацию почти 4 тыс россиян