25 января, 13:59Политика
Поездка Путина в Калининград не является сигналом для НАТО – Песков
Фото: kremlin.ru
Поездка Владимира Путина в Калининград не является посланием странам НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что это обычная работа в рамках посещения регионов.
"Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов", – пояснил представитель Кремля.
Ранее Песков сообщил, что специалисты делают все необходимое для обеспечения безопасности Владимира Путина во время полета в Калининград.
10 января российский лидер впервые посетил Чукотку. В новом году этот визит стал первой региональной поездкой Путина. Песков позже указал, что после приезда президента в регион можно считать, что он видел всю Россию.
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