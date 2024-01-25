Поездка Путина в Калининград не является сигналом для НАТО – Песков

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Поездка Владимира Путина в Калининград не является посланием странам НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это обычная работа в рамках посещения регионов.

"Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов", – пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что специалисты делают все необходимое для обеспечения безопасности Владимира Путина во время полета в Калининград.

10 января российский лидер впервые посетил Чукотку. В новом году этот визит стал первой региональной поездкой Путина. Песков позже указал, что после приезда президента в регион можно считать, что он видел всю Россию.