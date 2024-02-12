Калининградский губернатор обвинил философа Канта в мировом хаосе и конфликте на Украине

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что немецкий философ Иммануил Кант причастен к мировому хаосу и конфликту на Украине. Об этом сообщает телеканал "360".

"Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине", – отметил политик.

По мнению Алиханова, Кант в своей философии отрезал немецкую волю от высших ценностей. Это привело к созданию социально-культурной ситуации, при которой западные страны нарушают все договоренности.

До этого СМИ сообщали, что неожиданное прибытие Владимира Путина в Калининград напугало рядом расположенные с ним страны ЕС. В материале указывалось, что в Евросоюзе опасаются появления очага будущего конфликта на территории Калининграда.

