Путин отметил важность поддержки Калининграда на фоне попыток транспортной блокады

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Калининградскую область надо поддержать на фоне противоправных действий некоторых стран, которые привели к проблемам в экономике региона. Об этом заявил Владимир Путин.

"Конечно же, затрудняют работу предприятий. Это отразилось и на ключевых показателях", – обратил внимание он и указал на важность поддержки развития региона с учетом вызовов и новых сложившихся реалий.

Рост промышленного производства по РФ составил 14,6%, однако за 11 месяцев 2023 года в Калининграде аналогичный показатель сократился на 7,7%, заявил президент РФ.

Российский лидер также напомнил об особой географической отдаленности области от остальной территории страны.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для Калининграда существует стратегическая опасность, так как в соседних странах Прибалтики наблюдаются милитаристские заявления.

Также, по его мнению, страны стягивают на свои территории все больше военнослужащих, военных объектов и техники. Поэтому Россия вынуждена принимать дополнительные меры для защиты своих земель.

До этого в Минобороны Эстонии заявили, что властям Эстонии, Литвы и Латвии удалось прийти к консенсусу по созданию "линии обороны" на границе с восточной частью России.