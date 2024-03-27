Путин отметил значение культуры в тяжелые и трагические периоды

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Владимир Путин заявил, что в трагические и тяжелые моменты культура может придать гражданам РФ силы.

"Культура создает духовный каркас народа, поддерживает нашу идентичность. Конечно, она играет очень важную роль", – подчеркнул президент РФ на встрече с представителями культуры в Тверской области.

Ранее режиссер Константин Богомолов назвал отмену русской культуры проблемой тех стран, в которых ее отменяют. Он задался вопросом, готовы ли страны потерять гигантский пласт великой мировой культуры в лице произведений РФ.

До этого народная артистка России и балерина Илзе Лиепа заявила, что Запад, отказываясь от русской культуры, заставляет страдать собственных граждан, которые жили этим долгие годы. По ее словам, артистам из Прибалтики удавалось реализовываться в профессии только благодаря участию в российских проектах.

