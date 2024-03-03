Богомолов заявил, что отмена русской культуры не является проблемой России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режиссер Константин Богомолов назвал отмену русской культуры проблемой тех стран, в которые ее отменяют. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном форуме молодежи, сообщает ТАСС.

Режиссер задался вопросом, готовы ли страны потерять гигантский пласт великой мировой культуры, которой является российская культура.

"Мы, Россия, часть мировой культуры. Причем одна из самых существенных ее частей в целом ряде искусств. И как можно жить, без русской литературы, например, или без русской музыки, без русской живописи, или без русского театра", – отметил Богомолов.

Также режиссер отметил, что русская культура восприимчива к другим культурам. Этим, по словам Богомолова, объясняется широта русского сознания и способность русского человека вбирать в себя очень разные, лучшие произведения мировой культуры.

Ранее народная артистка России, балерина Илзе Лиепа заявила, что Запад, отказываясь от русской культуры, заставляет страдать собственных граждан, которые жили этим долгие годы. По ее словам, артистам из Прибалтики удавалось реализовываться в профессии только благодаря участию в российских проектах. Именно поэтому в условиях "отмены" русской культуры страдают исключительно они, заявила Лиепа.