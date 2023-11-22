Лиепа перечислила тех, кто страдает от последствий "отмены" русской культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа заявила, что Запад, отказываясь от русской культуры, заставляет страдать собственных граждан, которые жили этим долгие годы. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"На театральных афишах до 2014 года были названия русских театров и имена русских актеров. А мы считали своими латышей и литовцев – тех же Ивара Калныньша, Вию Артмане, которая, кстати, приняла православие с именем Елизавета", – сказала балерина.

По ее мнению, артистам из Прибалтики удавалось реализовываться в профессии только благодаря участию в российских проектах. Именно поэтому в условиях "отмены" русской культуры страдают исключительно они, заявила Лиепа.

22 ноября народная артистка России отмечает 60-летие. В честь юбилея Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил ее орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени, сообщается на сайте столичного патриархата.

"Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени", – говорится в сообщении.

Священнослужитель пожелал Лиепе здоровья, душевного мира и помощи Божией в дальнейших трудах. Более того, он отметил вклад артистки в педагогическую и общественную деятельность, поблагодарил ее за участие в благотворительных проектах, направленных на поддержку молодого поколения.

Ранее Литва решила лишить гражданства российскую балерину и актрису Илзе Лиепу за "дискредитацию государства". Литовское МВД поручило департаменту миграции начать соответствующую процедуру.

Департамент попросил ряд ведомств оценить заявления женщины о Владимире Путине и конфликте на Украине. Если они решат, что высказывания представляют угрозу безопасности республики, то министерство предложит главе Литвы лишить Лиепу гражданства.

Владимир Путин назвал антикультурной и расистской "культуру отмены" России, которую продвигает Запад. Он заявил, что отменить культуру России по определению невозможно, так как в ее основе лежит "подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность".



Глава Еврокомиссии призвала уважать русскую культуру