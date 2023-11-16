Балерина Лиепа прокомментировала возможность лишить ее гражданства Литвы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Балерина Илзе Лиепа прокомментировала планы литовских властей лишить ее гражданства, подчеркнув, что любит Россию и изменить свою позицию не может. Ее слова передает РИА Новости.

"Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать?" – заявила артистка.

По ее мнению, сейчас то время, когда нельзя молчать, в связи с чем она высказывает свою позицию.

Ранее Литва решила лишить гражданства российскую балерину и актрису Илзе Лиепу за "дискредитацию государства". Литовское МВД поручило департаменту миграции начать соответствующую процедуру.

Департамент попросил ряд ведомств оценить заявления женщины о Владимире Путине и конфликте на Украине. Если они решат, что высказывания представляют угрозу безопасности республики, то министерство предложит главе Литвы лишить Лиепу гражданства.

Год назад балерина в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" поблагодарила армию России за возможность "до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями". Говоря о причинах поддержки происходящего, она отметила, что доверяет Путину.

Лиепа добавила, что ей жаль Украину. Комментируя снос памятников эпохи СССР, она отметила, что ей стыдно за страны Балтии, россиянам с президентом повезло, а также призвала ввести цензуру и идеологию.

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