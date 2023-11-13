Литва собралась лишить гражданства Илзе Лиепу за поддержку СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Литва решила лишить гражданства российскую балерину и актрису Илзе Лиепу за "дискредитацию государства". Литовское МВД поручило департаменту миграции начать соответствующую процедуру, передает Baltic News Service.

Отмечается, что департамент попросил ряд ведомств оценить заявления женщины о Владимире Путине и конфликте на Украине. Если они решат, что высказывания представляют угрозу безопасности республики, то министерство предложит главе Литвы лишить Лиепу гражданства.

Отец Лиепы – литовский балетмейстер Марис Лиепа. Гражданство артистка получила в порядке исключения в 2000-х. Закон о гражданстве Литвы предполагает, что приобретенное в исключительном порядке гражданство могут отозвать, если получившее его лицо представляет угрозу безопасности страны своими действиями, поддерживает публично государство, угрожающее интересам Литвы или другой страны Евросоюза и их союзников.

Год назад Лиепа в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" поблагодарила армию России за возможность "до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями". Говоря о причинах поддержки происходящего, она отметила, что доверяет Путину.

Балерина добавила, что ей жаль Украину. Комментируя снос памятников эпохи СССР, Лиепа отметила, что ей стыдно за страны Балтии, россиянам с президентом повезло, а также призвала ввести цензуру и идеологию.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа аннулировал литовское гражданство фигуристки Маргариты Дробязко. Причиной стало ее выступление в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне конфликта на Украине.

До этого сама Дробязко отмечала, что не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, где она выросла, где живут ее семья и друзья.

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства



