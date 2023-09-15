Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Президент Литвы Гитанас Науседа аннулировал литовское гражданство фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом заявил портал Delfi.

15 сентября Науседа подписал соответствующий указ. Причиной стало выступление Дробязко в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне конфликта на Украине.

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала "Газете.ру" этот инцидент, отметив, что ей обидно за Литву, так как они забрали гражданство у той, кто приносил им медали.

"Она же ничего плохого не говорила про свою страну, ничего плохого не делала. Просто участвует в шоу, только и всего", – добавила депутат Госдумы.

Спортсменка получила гражданство Литвы в 1993 году за заслуги перед страной, которую она представляла на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Маргарите Дробязко 51 год, вместе с Ванагасом Дробязко она выступила на пяти Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006) в танцах на льду. Лучшим результатом пары стало пятое место на Играх в 2002 года. Также фигуристка является тринадцатикратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее фигуристка Маргарита Дробязко высказалась по поводу давления со стороны литовских властей касательно ее гражданства. Она отметила, что не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, где она выросла, где живут ее семья и друзья.