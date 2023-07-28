МВД Литвы попросило президента страны лишить фигуристку Дробязко гражданства

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Министерство внутренних дел Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную компанию LRT.

В ведомстве подчеркнули, что спортсменка приняла участие в мероприятиях, организованных олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. По мнению МВД, это способствует формированию образа России как великой страны.

В июне парламент Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства. В то время как литовский департамент государственной безопасности заявил об отсутствии угрозы для страны в лице фигуристки.

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году для возможности в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

В августе 2022 года президент лишил их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ужесточение законодательства Литвы в отношении граждан России создает дополнительные риски при поездке в данную страну или через нее.

Ксенофобским она назвала закон, согласно которому россияне больше не смогут подать заявление на временное проживание и покупку недвижимости.

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