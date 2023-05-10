МИД рекомендовал гражданам РФ оценивать возможные риски при поездке в Литву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на брифинге 10 мая заявила, что ужесточение законодательства Литвы в отношении граждан России создает дополнительные риски при поездке в данную страну или через нее. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с очередным откровенно ксенофобским законом Литвы, направленным на дискриминацию по национальному признаку, МИД РФ настоятельно рекомендует гражданам РФ оценить все возможные риски при принятии решений о целесообразности поездок в эту прибалтийскую страну и транзитного проезда через ее территорию", – сказала она.

Ксенофобским она назвала закон, согласно которому россияне больше не смогут подать заявление на временное проживание и покупку недвижимости. Также в отношении граждан РФ Литва вводит индивидуальную дополнительную детальную проверку на предмет угрозы национальной безопасности. Дополнительно литовские консульства с 3 мая и визовые центры с 1 июня 2023 года прекращают прием анкет от россиян на выдачу национальных виз.

"Все властям в Литве угрожает: и памятники, и ленточки, и цветы, и могилы. Вот уже добрались и до живых, которые к ним приехали, вроде как даже ни в коем случае не претендуя на какую-то оппозиционность", – закончила Захарова.

3 мая стало известно, что сумма замороженных в Литве российских средств превысила 80 миллионов евро. По словам директора службы по расследованию финансовых преступлений страны Роландаса Кишкиса, размер замороженных капиталов и имущества россиян в этом году удвоился по сравнению с прошлым.

В марте незаконно осужденный в Литве россиянин Юрий Мель вернулся в Россию. Он провел за решеткой девять лет. В МИД РФ заявили, что он был осужден в рамках сфабрикованного политического дела о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Таможенники задержали 18 тонн санкционного сыра из Литвы