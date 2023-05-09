ФСБ выявила рост количества въезжающих в РФ из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши

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Количество приехавших в Россию иностранных граждан из стран Евросоюза, включая Прибалтику, возросло в первом квартале этого года почти на 12%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на погранслужбу ФСБ.

Согласно информации, было зафиксировано около 114 тысяч поездок жителей Европы в Россию. Чаще всего въезжали граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши.

"Граждане Финляндии въехали 23,6 тысячи раз, Эстонии – 20,7 тысячи раз. Эти показатели выросли в 3,2 и 2 раза соответственно. Граждане Польши увеличили число поездок в Россию год к году на 69%", – говорится в заявлении.

До этого французский визовый центр в России ввел платное бронирование слотов на запись на подачу документов, чтобы бороться с компаниями-посредниками. Сбор не придется повторно оплачивать при подаче документов. Такая мера позволит бороться с ботами.

Ранее Албания отменила традиционный "летний" безвизовый режим для россиян. Теперь для посещения страны россиянам необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.

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