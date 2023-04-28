Россиянам упростили запись в визовый центр Франции

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Французский визовый центр в России ввел платное бронирование слотов на запись на подачу документов, чтобы бороться с компаниями-посредниками. Об этом сообщается на сайте организации.

"При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи", – говорится в уведомлении.

Сбор не придется повторно оплачивать при подаче документов. Такая мера позволит бороться с ботами, которые запускают компании-посредники. Они занимают все свободные слоты на недели вперед.

Ранее сообщалось, что боты для занятия слотов в визовых центрах стран шенгенского соглашения используют мошенники. Они предлагают путешественникам купить место на запись по цене от 4 до 7,5 тысячи рублей. В то же время отмечается, что общее количество слотов на запись было ограничено из-за санкций против РФ.

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