У россиян возникли проблемы с получением шенгенских виз из-за ботов

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Мошенники осложнили для россиян запись на подачу документов для оформления шенгенских виз. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на участников туристического рынка.

Как рассказала замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, боты, которых используют злоумышленники, резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, из-за чего самим пользователям сложнее записаться.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин добавил, что действия ботов накладываются на ограниченное количество доступных слотов из-за санкций против РФ. Кроме того, свою роль играет и возросший спрос на получение виз.

Учредитель АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов отметил, что услуги ботов продвигают на туристических форумах и сайтах объявлений. За доступ к слотам предлагается заплатить от 4 до 7,5 тысячи рублей.

Чаще всего проблемы с записью на подачу документов возникают при работе с визовым центром Франции в Москве и в визовых центрах Италии и Испании. В то же время, сложности могут возникнуть и при оформлении документов для поездки в Армению, Казахстан, Грузию и ОАЭ.

Ранее специалисты онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, в какие страны можно отправиться отдохнуть в феврале и марте без проблем с оформлением визы. Наиболее удобными направлениями назвали Египет, ОАЭ и Сейшельские острова.



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