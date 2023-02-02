Выдачу загранпаспортов нового вида могут восстановить через месяц после обновления техники

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Приостановка выдачи заграничных паспортов нового образца с электронным носителем сроком действия на 10 лет обусловлена высоким спросом на микросхемы. Об этом сообщается на сайте "Гознака".

"В последние месяцы на "Гознак" поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта", – говорится в сообщении.

Производством схем для загранпаспортов россиян занимается компания "Микрон". По данным "Гознака", в настоящее время производитель перенастраивает оборудование и оптимизирует процесс выпуска схем, производство может возобновиться в течение месяца после завершения процесса.

В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга России ТАСС уточнили, что выпуск схем компанией "Микрон" не приостанавливался. Оптимизацию оборудования проводят для удовлетворения возросшего спроса.

"Производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, "Микрон" наращивает их объемы", – следует из заявления.

Дополнительная настройка компонентов оборудования находится на завершающей стадии.

Ранее на портале "Госуслуги" появилась информация о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца со сроком действия на 10 лет с электронным носителем. Заявления на оформление документов не принимают с 2 февраля.

Подавшим заявление на получение загранпаспорта через госуслуги следует дождаться инструкции и следовать ей. Россиянам, оформившим запрос на получение документа через МФЦ, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.



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