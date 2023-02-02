Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца приостановлен

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов РФ нового образца со сроком действия 10 лет временно приостановлен с 2 февраля, сообщается на сайте госуслуг.

Тем, кто уже подал заявление на загранпаспорт с электронным носителем информации, стоит дождаться ответа по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе. Это относится к тем, кто подал заявление через госуслуги.

Если же заявление на выпуск загранпаспорта подавалось через МФЦ, заявителю следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.

Ранее сообщалось, что МВД России за девять месяцев 2022 года оформило почти 3,9 миллиона заграничных паспортов. Это максимальное число документов с начала пандемии коронавируса. Разница с аналогичным периодом 2021 года составила более чем один миллион загранпаспортов. Тогда МВД оформило 2,8 миллиона документов.

Несмотря на высокий результат относительно 2020 и 2021 годов, в которые оформление заграничных паспортов было замедлено ограничительными мерами в связи с пандемией, показатели 2022 года не достигли уровня 2018-го. Тогда, в период с января по сентябрь, были подготовлены более 4,2 миллиона документов.



"Цифра дня": 3,9 миллиона

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