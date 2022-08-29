Раздел по оформлению загранпаспортов вновь стал доступен на госуслугах

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На госуслугах вновь стало возможно оформить получение загранпаспорта, а также зарегистрировать приглашение на въезд в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что россияне могут воспользоваться данной услугой, перейдя на вкладку "Паспорта, регистрации, визы".

26 августа стало известно, что МИД РФ временно прекращает выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет.

Отмечалось, что прием соответствующих заявлений пока производиться не будет. Однако уточнялось, что загранпаспорта на 5 лет выдаются в прежнем порядке.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что приостановка выдачи биометрических заграничных паспортов связана исключительно с техническими работами.

