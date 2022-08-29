Раздел по оформлению загранпаспортов вновь стал доступен на госуслугах

Фото: depositphotos/-vvetc-
На госуслугах вновь стало возможно оформить получение загранпаспорта, а также зарегистрировать приглашение на въезд в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что россияне могут воспользоваться данной услугой, перейдя на вкладку "Паспорта, регистрации, визы".
26 августа стало известно, что МИД РФ временно прекращает выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет.
Отмечалось, что прием соответствующих заявлений пока производиться не будет. Однако уточнялось, что загранпаспорта на 5 лет выдаются в прежнем порядке.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что приостановка выдачи биометрических заграничных паспортов связана исключительно с техническими работами.
В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: