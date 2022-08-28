Захарова объяснила приостановку выдачи биометрических загранпаспортов

Фото: depositphotos/zebryansk

Приостановка выдачи биометрических заграничных паспортов связана исключительно с техническими работами. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это к вопросу о том, что хорошие новости продаются хуже, чем плохие. <...> Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних", – сказала дипломат.

По ее словам, это временная мера, обусловленная техническим прогрессом. Она также напомнила, что загранпаспорта со сроком действия пять лет по-прежнему выдаются.

26 августа стало известно, что МИД РФ временно прекращает выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет. Прием соответствующих заявлений пока производится не будет. При этом отмечалось, что загранпаспорта на 5 лет выдаются в прежнем порядке.

