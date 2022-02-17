Более 20 тысяч москвичей воспользовались криптобиокабинами для оформления загранпаспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 20 тысяч жителей столицы подали документы на оформление биометрического загранпаспорта с помощью криптобиокабин в столичных центрах госуслуг. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Устройства, в которых можно оформить паспорт сроком на 10 лет, доступны в 95 центрах "Мои документы". Обратиться в офис можно как по предварительной записи на портале mos.ru, так и без нее.
В криптобиокабинах можно отсканировать документы и сдать отпечатки пальцев. Кроме того, предусмотрена возможность сделать фото для будущего документа. Сведения будут переданы в МВД.
Воспользоваться криптобиокабинами можно независимо от места регистрации и жительства гражданина России. Оформить биометрический загранпаспорт можно ежедневно с 10:00 до 22:00 во флагманах и с 08:00 до 20:00 в районных центрах госуслуг.
После подачи документов загранпаспорт нового образца для москвичей будет готов через месяц или через три (в отдельных случаях). Гостям столицы документ изготавливают три месяца. Размер госпошлины для взрослых заявителей составляет 5 тысяч рублей, для детей до 14 лет – 2,5 тысячи рублей.
Готовый заграничный паспорт заявители смогут получить на приеме у сотрудников офисов "Мои документы", у которых есть полномочия на выдачу биометрического документа.
В январе 2022 года сообщалось о запуске услуги по оформлению биометрического заграничного паспорта сроком на 10 лет без помощи профильного сотрудника МВД. Она доступна в 96 центрах госуслуг.
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