В ОП предложили включить в загранпаспорт раздел с данными о вакцинации

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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил добавить в заграничный паспорт граждан РФ раздел для данных о прививках против COVID-19. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Такой раздел избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ", – сказано в письме.
По его словам, даже с восстановлением санитарной обстановки в мире и полным открытием авиасообщения наличие документов о вакцинации и тестов ПЦР останется надолго.
"Можно утверждать, что в течение года все противоречия будут устранены, все страны придут к компромиссу в данном вопросе. Поэтому внедрение подобной реформы заграничного документа представляется своевременной и полезной мерой", – отметил Петров.
В конце декабря в ВОЗ заявили, что признание российской вакцины "Спутник V" задерживается из-за того, что сейчас анализируются данные о безопасности и эффективности препарата, также проходит проверка документации по технологии производства. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что другие регуляторы выполняют процесс признания вакцин по схожим процедурам.
До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых "Спутником V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.
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