В ВОЗ назвали причину задержки признания "Спутника V"

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Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, по какой причине задерживается признание российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис в разговоре с RT.

Как заявила спикер, в данный момент анализируются данные о безопасности и эффективности российского препарата. Кроме того, проверку проходит документация по технологии производства.

"Зачастую именно третье – проверка технологических процессов – требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет. <…> Так что это может стать причиной задержек", – предположила Харрис.

Она подчеркнула, что другие регуляторы выполняют процесс признания вакцин по схожим процедурам.

Ранее Харрис заявляла, что в ВОЗ считают полученную на данном этапе информацию о российском препарате недостаточной.

До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

В свою очередь, Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.

