Оформить загранпаспорт без предзаписи теперь можно в 96 центрах госуслуг Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оформить биометрический заграничный паспорт сроком на 10 лет без помощи профильного сотрудника МВД теперь можно в 96 центрах госуслуг, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для подачи заявления достаточно посетить один из центров с пакетом необходимых документов.

Загранпаспорт нового образца содержит биометрическую информацию гражданина – цифровое фото в цветном виде и отпечатки пальцев двух рук. Раньше для оформления такого документа нужно было обращаться к сотрудникам МВД исключительно по предварительной записи.

В 2020 году в нескольких центрах госуслуг установили криптокабины, которые сканируют данные, делают снимок и передают их в ведомство. Готовый документ заявители получают на приеме у сотрудников офиса "Мои документы".

"Теперь воспользоваться такой услугой можно в 70% центров госуслуг – в 96 офисах. Таким образом, москвичи могут оформить биометрический загранпаспорт в удобное для них время, например в выходной день или после работы и необязательно по предварительной записи", – сказала Ракова.

Сейчас воспользоваться криптобиокабиной можно как по предварительной записи на портале mos.ru, так и без нее. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации и жительства гражданина в России.

Получить загранпаспорт нового образца можно через месяц. Гости столицы, в том числе имеющие регистрацию по месту пребывания в Москве, получат паспорт через три месяца.

Ранее сообщалось, что перечень оснований для изъятия загранпаспортов могут расширить в РФ. Признаваться недействительным и изыматься документ будет при внесении изменений в персональные данные, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений.

В действующем законодательстве уже имеется ряд основания, при которых у гражданина России могут изъять загранпаспорт. В частности, это касается обвиняемых и осужденных граждан, а также людей, уклоняющихся от выплаты алиментов или долгов.

При наличии временного запрета на выезд из страны загранпаспорт изымается и передается на временное хранение в соответствующие органы.

Согласно законопроекту, в число новых оснований для изъятия заграничного паспорта предлагается включить утрату документа, смену фамилии, имени, отчества или пола, данных о дате и месте рождения. Забирать загранпаспорт хотят и по истечении срока его действия, после смерти владельца или при неполучении документа в течение трех лет с момента его оформления.