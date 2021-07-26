В России предложили изымать загранпаспорта у должников

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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа, который вводит новые правила выезда из России должников, в частности, предусматривается изъятие у таких лиц загранпаспортов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

"Инициатива, подготовленная МВД России, предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта <...> подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", – объяснил он.

По словам юриста, изъятые документы должны направляться в выдавший их орган, при этом получить их обратно можно будет в миграционной службе после исполнения предписанных судом обязательств.

Наряду с прочим, законопроект устанавливает основания для признания заграничных паспортов недействительными с последующим их изъятием. В числе таких оснований изменение владельцем фамилии, имени, даты рождения или пола.

С 30 мая 2021 года в России вступили в силу новые правила оформления заграничных паспортов. На получение данного документа смогут претендовать граждане РФ, проживающие и на территории страны, и за ее пределами.

Также изменились правила оплаты госпошлины при утрате паспорта. Освобождаются от этой платы только россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию.

