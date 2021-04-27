Москвичи оформили тысячу загранпаспортов с помощью криптобиокабины

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Флагманский офис "Мои документы" Центрального округа Москвы выдал тысячный загранпаспорт с биометрическими данными через криптобиокабину.
Всего более 2,5 тысячи горожан уже подали заявление для изготовления документа таким способом, сообщает портал мэра и правительства столицы.
С помощью криптобиометрической кабины происходит сбор и передача персональных данных в МВД. Получить же документ можно на приеме у специалистов по предоставлению госуслуг.
Посещение сотрудников отделов по вопросам миграции в таком случае не требуется. При необходимости они помогут заполнить документы и оплатить госпошлину.
Услуга доступна независимо от места регистрации и жительства гражданина. Москвичи получают паспорт через месяц, а гости столицы – через три. Всего криптобиокабины работают в 14 офисах госуслуг.
Это флагманы "Мои документы" ЦАО, ВАО, САО и ЮАО, а также офисы районов Донской, Якиманка, Пресненский, Марьино, Братеево, Даниловский, Чертаново Северное, Черемушки, Ясенево и поселения Первомайское.
Ранее стало известно, что жители Москвы смогут получить паспорт в виде пластиковой карточки с чипом уже с 1 декабря 2021 года. При этом в регионах удостоверение личности нового образца станет доступно не позднее 1 июля 2023 года.
В трех центрах "Мой документы" появились криптобиокабины
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