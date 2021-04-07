В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россиянам не потребуется менять паспорта, если законопроект, предусматривающий изменения в последнюю страницу документа, одобрят. Об этом РИА Новости сообщили в МВД.
Согласно законопроекту, на 20-й странице удостоверения личности могут дополнить текст памятки. В нее внесут напоминание о том, что это основной документ гражданина, которым обязаны владеть с 14 лет.
Кроме того, в паспорте оповестят о возможности внесения по желанию отметок о группе крови и резус-факторе, а также о причинах признания документа недействительным.
Действующим положением о паспорте гражданина РФ предусмотрены возраста для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет – бессрочно.
Проектируемые изменения также устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.
Ранее стало известно, что жители Москвы смогут получить паспорт в виде пластиковой карточки с чипом уже с 1 декабря 2021 года.
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