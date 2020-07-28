Коронавирус подстегнул интерес россиян к "золотым паспортам" – СМИ

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Спрос на приобретение иностранного гражданства и вида на жительство (ВНЖ) через покупку недвижимости среди россиян может вырасти на 30 процентов по итогам года. Об этом ТАСС заявил управляющий партнер компании Tranio (брокер недвижимости) Георгий Качмазов.

По его словам, речь идет о так называемых золотых паспортах – программах, которые позволяют получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Эксперт указал на повышенный спрос к таким программам среди россиян.

Рост активности связан с тем, что граждане хотят получить свободу перемещений и доход в валюте. Качмазов отметил, что особенно высок интерес к греческой программе, потому что она дешевле других. Так, чтобы получить ВНЖ в Греции, необходимо приобрести недвижимость на 250 тысяч евро.

В то же время низкие ставки по валютным депозитам привлекают большой интерес к доходной недвижимости в Германии. Однако ВНЖ в Германии за инвестицию не дают, поэтому там обычно сдают ее в аренду, пояснил эксперт.

Ранее директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева также рассказала изданию Forbes о "небывалом буме" интереса россиян к "золотым паспортам" во время пандемии.

В январе Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов". В числе обладателей ВНЖ значится около десятка полных тезок экс-депутатов "Единой России", а также представителей бизнес-элиты РФ.