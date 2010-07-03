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Экономика

18:40

Кипр лишит гражданства 26 владельцев "золотых паспортов"

экономика за рубежом

Фото: ТАСС/GODONG/Philippe Lissac

Власти Кипра намерены лишить гражданства 26 человек, которым ранее вручили "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства. Об этом сообщил ТАСС по итогам заседания кабмина островной республики.

"Кабинет [министров] принял решение инициировать процесс аннулирования гражданства Кипра 26 граждан", – заявил министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис.

По словам представителя правительства, Совет министров поддерживает строгие условия инвестиционного законодательства Кипра. Он не раскрыл национальность граждан, которые будут лишены паспортов, однако агентство Bloomberg уточняет, что санкция коснется 9 граждан РФ.

Программа выдачи "золотых паспортов" была введена на Кипре в 2014 году как одна из мер по стимулированию экономики. До 2018 года гражданство получили четыре тысячи зарубежных инвесторов, а в экономику островного государства вложили 6 миллиардов евро.

Ранее вокруг инвестиционной программы Кипра возник скандал, связанный с малайзийским предпринимателем Джо Лоу. Бизнесмен обвиняется в краже миллиардных сумм из государственного фонда 1MDB, сформированного для поддержки граждан Малайзии.

При этом в январе 2019 года Еврокомиссия выразила обеспокоенность практикой выдачи гражданств, которая используется на Мальте и на Кипре.

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